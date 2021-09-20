أخبار عاجلة

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى -
«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح -
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة التقنية

Print
منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة التقنية منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة التقنية
نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي وتميزهم في المجال الأمني

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة التقنية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة؛ نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم:

1. الدكتور منصور بن سالم الحميميدي.

2. المهندس خالد بن أحمد اليوسف.

3. المهندس مازن بن محمد اليوسف.

4. ياسر بن عبدالله المطيري.

5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب.

6. علي بن أحمد آل صمع.

7. عبدالعزيز بن محمد بن رشود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"!

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"!