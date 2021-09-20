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في واحد من أقدم أديرة .. الأنبا فام يكرم طلاب بمعهد للكتاب المقدس بالمنيا (صور)

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في واحد من أقدم أديرة مصر .. الأنبا فام يكرم طلاب بمعهد للكتاب المقدس بالمنيا (صور) في واحد من أقدم أديرة .. الأنبا فام يكرم طلاب بمعهد للكتاب المقدس بالمنيا (صور)

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كرّم نيافة الأنبا فام، ملاك إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، الاثنين، المتفوقين من طلبة معهد الكتاب المقدس التابع للإيبارشية (مرحلة ثانوي)، وذلك بدير القديس أباهور الأثري بسواده شرق المنيا.

وقال مصدر كنسي بإيبارشية شرق المنيا، إن نيافة الأنبا فام يولي عناية ومتابعة خاصة لمعهد الكتاب المقدس للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن الهدف من المعهد هو دراسة المخدوم، للكتاب المقدس بتمعن وتبسيط، يناسب مرحلته العمرية ،على أن يتولي عملية التدريس ،عدد من الآباء الكهنة والاكليريكين، لضمان صحة وسلامة التعليم.

ويعد دير القديس أباهور الأثري، الذي شهد حفل التكريم ـ من أهم المزارات الدينية بالمنيا، ويقع تحديدًا في قرية سوادة على بعد 4 كم جنوب شرق مدينة المنيا، ويفد إليه الكثير من الزوار للتبرك به طوال العام من جميع محافظات ، وخاصةً في عيده الموافق 4 بؤونة من العام القبطي.

وترجع أهمية الدير إلى وجود كنيسة أثرية منحوتة في الصخر من القرن الرابع الميلادي، ومدخل الكنيسة عبارة عن سرداب منحوت في الصخر.

المصرى اليوم

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