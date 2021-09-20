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مليون دولار تعويضا.. أب يقاضي معلمة ابنته بعد قص شعرها (سببت لها كوابيس)

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مليون دولار تعويضا.. أب يقاضي معلمة ابنته بعد قص شعرها (سببت لها كوابيس) مليون دولار تعويضا.. أب يقاضي معلمة ابنته بعد قص شعرها (سببت لها كوابيس)

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أقام والد فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات دعوى قضائية على معلمة ابنته بعدما قصّت جزءًا من شعرها، مطالبا بالتعويض مليون دولار.

وتقدم جيمي هوفماير بدعواه في محكمة اتحادية بمقاطعة ميشيجان، التابعة لولاة كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن سلوك المعلمة كيلي موج، قد انتهك حقوق ابنته الدستورية، وتسبب في معاناتها من اضطرابات عاطفية وكوابيس، وذكر موقع «ميشيجان لايف» بأن الدعوى القضائية التي رفعها نيابة عن ابنته البالغة 7 سنوات، شملت المعلمة المشرفة على المكتبة ومساعدة التدريس في الصف الأول.

ونقلت البيان الإماراتية، أن والد الفتاة، ذكر إن إحدى زميلات ابنته قامت بقص جزء قليل من شعرها أثناء اللعب؛ لكن بدلًا من إبلاغ إدارة المدرسة أو والديْ الطالبة، قامت المدرسة بقص جزء آخر من الشعر بدعوى تسويته.

وأضاف نوع شعرها لا يمكن تبليله وقصه فقط، حتى ولو كانوا يحاولون علاج المشكلة بلطف، كان الأجدر بهم الاتصال بنا فورًا، أو الاعتذار عما حدث لاحقًا، مضيفا إن أكثر ما أغضبه بعد شعور ابنته بالحرج من العودة للمدرسة، هو محاولة المديرة التستر على الأمر.

وجاء في الدعوى القضائية أن المدرسة والمنطقة التعليمية فَشِلتا في تدريب معلميهما وتوجيههم والإشراف عليهم بشكل صحيح.

المصرى اليوم

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