صحة الأقصر: استقبال أتوبيس حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» الجمعة

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أعلنت صحة الأقصر، استعدادها الكامل لاستقبال أتوبيس حملة «معًا نطمئن سجل الآن» والذى اطلقه رئيس الوزراء للتطعيم بلقاح كورونا، من خلال تجهيز عدد من مراكز الشباب لتلقى اللقاحات لعدم التزاحم بين المواطنين، وتخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة باشراف مديرو الإدارات الصحية لكل مركز، وتتم الحملة تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

أكد الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، وتلقى رسائل بموعد اللقاح.. وأضاف أنه من المقرر وصول الاتوبيس إلى محافظة الأقصر يوم الجمعة المقبل، وتستمر الحملة لمدة 10 ايام وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء.موضحا ان بوجود فريق للتواصل المجتمعي ضمن الحملة مؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتذليل أي عقبات تعوق عملية التطعيم ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت.

وشدد على التنسيق والتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية أمن الأقصر استعدادا للحملة، كما اجتمع مع مديري الإدارات الصحية والوحدات للعمل على تنسيق الحملة. وأشار إلى الإعلان عن أماكن تواجد الأتوبيس ومراكز الشباب المشاركة في الحملة من خلال دعاية كاملة بإشراف المحافظة.

ونوه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا على مستوى المحافظة مستمرة للعمل بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، من أجل الحفاظ على الصحة العامة لمواطنيها، موضحاً أنه يتم تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا في 6 مراكز وهى، مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالزريقات بحرى، وحدة آل عثمان بالقرنة. كما يتم تطعيم المواطنين باللقاحات في المراكز المخصصة لتلقى لقاحات كورونا بعد زيادتها بالأقصر، التى تضم: (مستشفى حميات الأقصر- مستشفى حورس بأرمنت- مستشفى العديسات- مستشفى طيبة بإسنا- مركز طب القرنة والإدارة الصحية بأرمنت- الوحدة المحلية بمدينة أرمنت- نادى المعلمين بأرمنت- مركز لقاح المسافرين بوحدة الرزيقات بحرى- فرق متحركة بالإدارة الصحية لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري).