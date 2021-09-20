وزير الزراعة يتفقد أصول الوزارة بالقليوبية ويكلف برفع كفاءتها (صور)

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الإثنين، مزرعة بحوث الخضر بالمحافظة، التي تقع على مساحة 42 فدانا تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة اصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وكلف الوزير، بضرورة رفع كفاءة المزرعة وإدارتها اقتصاديا وحسن استغلالها حيث تحتوى على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر. وقام الوزير أيضا، بزيارة موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ والذي يقع على مساحة 4 أفدنة يحتوي على 18 صوبة زراعية، كما قام وزير الزراعة والمحافظ، بتفقد بعض الأصول التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي نحو 14 فدانا بقرية ميت راضي بمركز بنها، مشددا على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا سواء من خلال الوزارة أو بالشراكة مع اجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص حتى يكون لها مردود ايجابي على البلد وتحقق الأهداف المرجوة منها.