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التثقيف الصحى يواصل متابعة العمل فى نقاط التطعيم بكورونا بشمال ىسيناء

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التثقيف الصحى يواصل متابعة العمل فى نقاط التطعيم بكورونا بشمال ىسيناء التثقيف الصحى يواصل متابعة العمل فى نقاط التطعيم بكورونا بشمال ىسيناء

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تواصل مديرية الصحة بشمال سيناء (إدارة التثقيف والإعلام الصحى) متابعة العمل في نقاط التطعيم بلقاح كورونا، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة.

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، أن العمل متواصل في كافة نقاط التطعيم بالجهات المختلفة لتطعيم العاملين بلقاح كورونا، وأن العمل يجرى على قدم وساق في جميع النقاط بالتسجيل للتطعيم وتلقى الجرعة الأولى أو الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى ولحين الانتهاء من كافة العاملين بتلك الجهات.

وأشار إلى انتظام العمل اليوم وتطعيم العاملين في ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعى وشركة الكهرباء ومدرستى الشهيد عمرو شكرى ومصطفى حقى بالعريش. كما أشار إلى أهمية التطعيم والتسجيل لتلقيه للعمل على تقليل انتشار العدوى.

وأشار فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة والتركيز على العاملين بوزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى بما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع ، وللوصول إلى تعليم آمن للمدرسين والطلاب وكافة العاملين. كما أن التسجيل وحجز اللقاح متاح للجميع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ونقاط الفحص والتطعيم المنتشرة في العديد من الجهات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وجامعة العريش ومديرية التربية والتعليم والمدارس ومديريات الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

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