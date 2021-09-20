أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نتنياهو يسخر من استقبال بايدن لـ«بينيت»: الرئيس الأمريكي «نام» خلال اللقاء

Print
نتنياهو يسخر من استقبال بايدن لـ«بينيت»: الرئيس الأمريكي «نام» خلال اللقاء نتنياهو يسخر من استقبال بايدن لـ«بينيت»: الرئيس الأمريكي «نام» خلال اللقاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في له على فيسبوك إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غلبه النوم لدى لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وكشف تقرير لرويترز في وقت سابق زيف فكرة أن بايدن غفا خلال لقائه مع بينيت، وذلك بعد أن شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي قالوا إنه يظهر فيه وهو ينظر إلى الأسفل وقد غلبه النوم بينما كان بينيت يتحدث في المكتب البيضاوي.

ويوضح تقرير رويترز أن المقطع المصور المتداول اجتُزئ على نحو مضلل. فبعد ثوان من الجزء الذي انتهى عنده المقطع، يظهر بايدن في مقطع أطول وهو يرد على بينيت.

وفي التسجيل المصور الذي نشره نتنياهو، يقول صوت بعيدا عن الكاميرا «أتعرف.. بينيت التقى ببايدن». ورد نتنياهو بالقول «سمعت عن ذلك. سمعت أن بايدن كان منتبها للغاية في هذا الاجتماع لدرجة أن النوم غلبه من شدة الموافقة (على ما قاله بينيت)»، تاركا رأسه تسقط سريعا كما لو كان يحاكي شخصا يغلبه النوم.

واتبع نتنياهو (71 عاما)، وهو رئيس حزب ليكود اليميني، إلى حد بعيد نفس نهج سلف بايدن الجمهوري دونالد فيما يتعلق بسياسات الشرق الأوسط.

كانت إشارة نتنياهو إلى لقاء بايدن جزءا صغيرا في مقطع مصور مدته 26 دقيقة تطرق فيه إلى مجموعة متنوعة من القضايا السياسية. لكنها تصدرت عناوين الأخبار على مواقع إخبارية إسرائيلية، والتي اتهم العديد منها نتنياهو بالسخرية من بايدن.

وكانت حكومة جديدة من أحزاب يسارية ووسطية ويمينية وعربية بقيادة بينيت حلت في يونيو حزيران محل إدارة نتنياهو، أطول زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.

والآن نتنياهو في صفوف المعارضة، لكنه تعهد بالعودة إلى سدة الحكم مرة أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

مصرع 3 أشخاص بينهم مهندس في انهيار سقف بجامعة المنصورة الأهلية (فيديو)

مصرع 3 أشخاص بينهم مهندس في انهيار سقف بجامعة المنصورة الأهلية (فيديو)

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية