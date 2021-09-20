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حفل تصل النواب الأردني ومطالب بإلغاءها..«أحُمل التجاوزات والآثار المحتملة»

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حفل عمرو دياب تصل النواب الأردني ومطالب بإلغاءها..«أحُمل الحكومة التجاوزات والآثار المحتملة» حفل تصل النواب الأردني ومطالب بإلغاءها..«أحُمل التجاوزات والآثار المحتملة»

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طلب النائب في مجلس النواب الأردني عن محافظة العقبة، حسن الرياطي، من وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية، اليوم الإثنين، بإلغاء حفل الفنان ، المقرر إقامته في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال النائب، في بيان رسمي، إن الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة وخرقاً واضحاً لأوامر الدفاع وتجاوزاً وتعدياً على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها.

وحمل الرياطي مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن، وفقًا للكتاب.

المصرى اليوم

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