قطر تعلن الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لملعب نهائي كأس العالم 2022

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر اليوم الاثنين، الانتهاء من فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل، أكبر الاستادات الثمانية المضيفة لكأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

ويتسع ملعب لوسيل لـ80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي البطولة في الـ18 من ديسمبر 2022، واكتمل العمل في خمسة من استادات المونديال هى استاد خليفة الدولي بعد تجديده، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن على واستاد البيت.

وكشفت اللجنة أنه «من المقرر الإعلان عن جاهزية سادس الاستادات» وهو استاد الثمامة، خلال استضافته نهائي كأس الأمير في 22 من أكتوبر المقبل، كما يستضيف استاد رأس أبوعبود أولى مبارياته خلال بطولة كأس العرب 2021 التي ستشهد مشاركة 16 منتخبا خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وتقام منافساتها على ستة من استادات المونديال، وهى جميع استادات كأس العالم باستثناء استاد لوسيل واستاد خليفة الدولي.

وذكرت اللجنة أن العام 2022 سيشهد أولى المباريات على أرضية استاد لوسيل الذي سيستضيف عشر مباريات في المونديال.

وقد استوحى تصميم الاستاد من تداخل الضوء والظل الذي يميز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.