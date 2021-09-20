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الدحيل يجدد مفاوضاته مع بن شرقي .. تعرف على التفاصيل

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الدحيل يجدد مفاوضاته مع بن شرقي .. تعرف على التفاصيل الدحيل يجدد مفاوضاته مع بن شرقي .. تعرف على التفاصيل

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علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، ان مسؤولي الدحيل القطري، جددوا مفاوضاتهم مع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى ، وقاموا بفتح خط مفاوضات مع اللاعب تمهيدا لضمه.

وكان مسؤولو الدحيل، قد تحدثوا مع اللاعب ووكيله عن طريق وساطة فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق واللاعب الحالي في صفوف الدحيل القطري، في وقت سابق لكن المفاوضات توقفت لتتجدد مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وما ساعد الدحيل في الدخول بمفاوضات مع النجم المغربي، هو عدم توصل اللاعب لاتفاق مع الزمالك، حول تجديد تعاقده، بعد الخلاف على القيمة المادية لعقد اللاعب، حيث حدد الزمالك مبلغ مليون و800 الف دولار، بالإضافة لحملة إعلانية وزيادة سنوية في العقد.

واشترط اللاعب وضع شرط جزائي في عقده بقيمة مليون دولار يحق له دفع الملبغ في أي وقت وفسخ عقده مع القلعة البيضاء عقب التوقيع والحصول على مقدم التعاقد، وهو ما تسبب في تعطيل المفاوضات بين اللاعب والقلعة البيضاء، وهو ما ادى إلى اعلان الزمالك عن توقف المفاوضات في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر ان عقد اشرف بن شرقي ينتهي مع الزمالك خلال الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير المقبل.

وحصل بن شرقي في الموسم الأول مع الزمالك على مليون و447 ألف وثلاثة مائة وستون دولار .

فيما حصل في الموسم الثاني على مليون وربعمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون دولار.

وفي الموسم الثالث يحصل على مليون وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وخمسين دولار.

المصرى اليوم

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