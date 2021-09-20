أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91

Print
محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91 محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91
أكد أن البلاد تسير على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان

محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91

‬رفع محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العنزي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المملكة العربية سارت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان وخدمة الحرمين الشريفين، فتعالت الصروح في لفتة أدهشت كل المتابعين لحركة التنمية في مختلف بلدان العالم، لتكون بذلك تجربة تنموية متميزة.

ونوّه إلى النهضة الحضارية الشاملة التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 تتطلع لأن تكون أنموذجاً يشار إليه بالبنان.

وأضاف محافظ شرورة المكلف: "إن المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها المملكة في توجهاتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات يؤكد دورها الكبير في جميع القضايا الدولية، إضافة إلى وقوفها ودعمها لجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لتؤكد من خلاله تمسك قيادة هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام والالتزام بجوهر التعاون والتكافل".

وفي الختام، سأل "العنزي"، المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ويمنّ على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

السعودية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة