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"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

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"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً "حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً
قال إن تواجده لخدمة النادي فقط وأنه لا يبحث عن مال أو شهرة

قال حسين عبدالغني المدير التنفيذي الحالي لنادي النصر إنه لن يتوانى عن الرحيل عن الفريق، حال كان هو سبب الأزمة الحالية في الفريق.

ورد عبدالغني على سؤال لمقدم البرنامج تركي العجمة قال فيه: "ماذا لو كان الحل في النصر رحيل حسين عبدالغني"؟ فرد اللاعب السابق سأرحل على الفور.

وأضاف عبدالغني: "أنا موجود في نادي النصر لخدمته فقط، فأنا لا أبحث عن مال أو شهرة.. هدفي فقط خدمة النادي".

وأقال النصر مؤخرًا مدربه البرازيلي مانو مينزيس على خلفية تردي نتائج الفريق، والتي كان آخرها هزيمته أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من المسابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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