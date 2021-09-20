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المكتبة الرقمية تقدّم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي

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دعماً للبحث العلمي عالي الجودة وتعزيزاً لجهود الباحثين

المكتبة السعودية الرقمية تقدّم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي

دعماً للبحث العلمي عالي الجودة وتعزيزاً لجهود الباحثين في الوصول للمعرفة، تقدّم المكتبة الرقمية بوزارة التعليم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي وملايين المقالات العلمية وآلاف الكتب الرقمية.

وقال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري: "دعماً للبحث العلمي عالي الجودة والتأثير، وتعزيزاً لجهود الباحثين في الوصول للمعرفة، والمساهمة في النشر العلمي العالمي؛ تقدّم المكتبة السعودية الرقمية بوزارة التعليم أكثر من 89 مليون وعاء معلوماتي، و63 مليون مقالة علمية، و496 ألف كتاب رقمي متاح".

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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