الأسير كممجي يكشف تفاصيل أيامه خارج السجن: الفلسطينيون ساعدوني دون معرفة هويتي

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كشف محامي الأسير الفلسطيني المعاد إعتقاله أيهم كممجي، منذر أبوأحمد، تفاصيل جديدة حول الأوقات التي قضاها أيهم خارج السجن بعد نيل حريته من سجن «جلبوع«.

وقال منذر إن أيهم قام بالكثير من الأنشطة خلال فترة تحرره، ومنها قيامه بحلق لحيته وشعره والأكل في المطاعم. وأكد أن الفلسطينيين ساعدوا أيهم كممجي حتى دون معرفة هويته فبدّل ملابسه وأكل في المطاعم وحلق شعره ولحيته.

وروى كممجي كيفية انتقاله من أراضي الـ48 عبر حاجز سالم العسكري، وتعرضه لإطلاق نار ومحاولة اغتيال أو اعتقال، لكنه نجا وأكمل طريقه إلى مخيم جنين.

وحرص أيهم حرص إخفاء هويته أمام من يساعده أو من يلتقي به؛ حتى لا يتعرض لخطر الاقتياد للتحقيق أو المساءلة من قبل القوات الإسرائيلية.

أكد المحامي منذر أن المحكمة التي عقدت لأيهم، يوم الأحد، صورية في محاولة لتضخيم الأمور وتوريط أشخاص آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق.

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