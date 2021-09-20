المشدد 7سنوات لعامل قتل زميله عمدا في حلوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد فى حلوان .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادوا وعضوية المستشارين محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين ومحمد عبدالقادر .

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات ،بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بسبب خلاف سابق بينهما فا ختمر في نفسه الشر صوبه فاستل سلاح أبيض طاعنا إياه بموضع قاتل بجسده وهو ظهره قاصدا قتله فأحدث به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته