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انطلاق الدورة السابعة لملتقى «هنا نصلي معاً» بمجمع الأديان

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انطلاق الدورة السابعة لملتقى «هنا نصلي معاً» بمجمع الأديان انطلاق الدورة السابعة لملتقى «هنا نصلي معاً» بمجمع الأديان

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تنطلق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار «هنا نصلى معاً»، غداً الثلاثاء الموافق ٢١سبتمبر الجاري الساعة الثامنة مساءًز

يقيم الملتقى الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الإستثنائية الـ١٤ ضمن فعاليات المهرجان، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذي يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعداً سنوياً ثابتاً حيث نصلى معاً من أجل الإنسان .

جدير بالذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة بمجمع الأديان.

يتميز هذا المشروع بالانسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقي جميعاً في هذا الفضاء الروحي متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون بمثابة فضاء أوسع افقا نتوحد فيه جميعا ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.

المصرى اليوم

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