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وزير الداخلية: ملتزمون بدعم ومساندة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات (صور)

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وزير الداخلية: ملتزمون بدعم ومساندة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات (صور) وزير الداخلية: ملتزمون بدعم ومساندة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات (صور)

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استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، اللواء خالد مازن، وزير الداخلية الليبي، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير علاقات التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على تقديم الدعم الفنى والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمى.

وقد تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، كما أعرب الوزير الليبى عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيداً بمكانة الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في شتى المجالات، كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمنى مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة في مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وأعرب اللواء محمود توفيق، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الليبى للقاهرة، والتى تأتى في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبى وحكومتى البلدين، كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

وقام الوفد الليبى خلال تواجده بالقاهرة بزيارة لأكاديمية الشرطة تفقد خلالها عدداً من المنشآت التعليمية والتدريبية، وتضمنت الزيارة تفقد مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية المعنى بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالظواهر الأمنية والإجرامية وكيفية تطوير فاعلية الأداء الأمنى بمختلف الجهات الشرطية.

كما تضمنت جولات الوزير الليبى التفقدية زيارة لغرفة عمليات قطاع الأمن بالوزارة المعنية بمتابعة الحالة الأمنية بكافة مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، واستمع إلى شرح حول كيفية التعامل مع البلاغات الهامة مركزياً، فضلاً عن دور الغرفة في متابعة كافة الفعاليات التي تتم على المستوى الوطنى.

وخلال زيارة الوزير الليبى لقطاع الأمن العام استمع لشرح تفصيلى عن دور القطاع وإداراته العامة في مكافحة الجرائم الجنائية ووضع الخطط الكفيلة بمكافحتها، فضلاً عن الإشراف الفنى على أجهزة البحث الجنائى وتنفيذ الأحكام بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، ثم قام الوفد الضيف بتفقد مركز «محاكاة مسرح الجريمة» والذى يستخدم لتدريب ضباط البحث الجنائى على كشف الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها وكيفية التعامل مع الأدلة المادية وتوظيفها للوصول إلى مرتكبى الجرائم.

وفى إطار تبادل الخبرات الأمنية مع وزارة الداخلية الليبية تم ترتيب زيارة لوزير الداخلية الليبى ومرافقيه للمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة الذي يتولى إعداد وتأهيل عناصر الشرطة على مختلف العمليات القتالية التي تتطلب قدرات بدنية وذهنية متميزة، حيث شاهد الوفد خلال جولته بيانات عملية في الرماية وعمليات الاقتحام وتدريبات الدفاع عن النفس والإعداد البدنى لعناصر القوات الخاصة، كما تفقد ميادين التدريب المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة القوات وإكسابها مهارات التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

وفى نهاية زياراته الميدانية بقطاعات الوزارة، أشاد اللواء خالد مازن، بما شهده من تطوير وتحديث في منظومة الأمن المصرى واهتمام وزارة الداخلية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي
وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي
وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي
وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي

المصرى اليوم

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