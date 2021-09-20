فايزر تعلن نجاح لقاح كورونا على الأطفال

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أعلنت شركتا فايزر بيوتنك عن نتائج التجارب السريرية للقاحها ضد فيروس كورونا للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا. وقالت، في بيان، إن اللقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا وأظهر استجابات قوية للأجسام المضادة.

وأضافت شركة «فايزر» أن استجابات الأجسام المضادة لدى الأطفال الذين أعطوا جرعات بكمية 10 ميكروجرامات كانت مماثلة لتلك الموجودة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، والذين تم تحصينهم بجرعة بكمية 30 ميكروجراما.

لقاح فايزر - صورة أرشيفية

ومن المتوقع أن تظهر النتائج للأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 2 و5 و6 أشهر إلى سنتين في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا للبيان. وحسب بيان شركة فايزر فقد أثبتت جرعة الأطفال أنها آمنة، مع وجود آثار جانبية مؤقتة مماثلة أو أقل، مثل التهاب الذراعين أو الحمى أو الألم، كتلك التي يعاني منها المراهقون، على حد قوله.

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