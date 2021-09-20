أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

للمرة الثانية..نضال الشافعي يجري جراحة عاجلة في القولون

Print
للمرة الثانية..نضال الشافعي يجري جراحة عاجلة في القولون للمرة الثانية..نضال الشافعي يجري جراحة عاجلة في القولون

لاقتراحات اماكن الخروج

يجري الفنان نضال الشافعي عملية جراحية حاليًا في إحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إجراء عمليه جراحية في القولون نتيجة لضغوط تعرض لها خلال تصويره احدي الأفلام السينمائية.

ويتواجد نضال الشافعي حاليُا في غرفة العمليات، حيث يجري عمليه ثانية في القولون، بينما طالب نضال الشافعي، جمهوره بالدعاء له خلال إجرائه عملية جراحية ثانية.

وكتب نضال الشافعي عبر «فيس بوك»: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم، حيث سأُجري العملية الثانية غدًا إن شاء الله، اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

اليوم.. ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون والسياحة (صور)

اليوم.. ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون والسياحة (صور)