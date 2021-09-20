للمرة الثانية..نضال الشافعي يجري جراحة عاجلة في القولون

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يجري الفنان نضال الشافعي عملية جراحية حاليًا في إحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إجراء عمليه جراحية في القولون نتيجة لضغوط تعرض لها خلال تصويره احدي الأفلام السينمائية.

ويتواجد نضال الشافعي حاليُا في غرفة العمليات، حيث يجري عمليه ثانية في القولون، بينما طالب نضال الشافعي، جمهوره بالدعاء له خلال إجرائه عملية جراحية ثانية.

وكتب نضال الشافعي عبر «فيس بوك»: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم، حيث سأُجري العملية الثانية غدًا إن شاء الله، اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل».