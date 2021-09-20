ختام فعاليات المرحلة الأولى لمشروع برنامج جامعة الطفل بالأقصر

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، ختام فعاليات المرحلة الأولى لمشروع برنامج جامعة الطفل الذي يقام بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بكلية الفنون الجميلة، بحضورالدكتور أيمن قدري، منسق عام جامعة الطفل وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الأطفال.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إنه سعيد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الأطفال خلال فترة وجيزة والذي ظهر واضحا من خلال معرض الرسومات والأشكال الفنية التي نفذها الأطفال، مؤكدا أن جامعة الطفل تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكاديمية البحث العلمي، لاستثمار النوابغ من الأطفال وتنمية المواهب العلمية والفنية والأدبية وغيرها من المواهب لديهم، مشيرا إلى أن جامعة الأقصر تقدم كل الدعم والمساعدة لجامعة الطفل وعلى استعداد لتبنى أي موهبة وتوصيلها بالمختصين في الجامعة لإصقال مواهبهم وتنميتها.

وأوضح، الدكتور أيمن قدري، منسق عام جامعة الطفل، أن جامعة الطفل تضم كافة التخصصات مثل الطب وريادة الأعمال والثقافة وعلم المصريات والآثار وعلوم الحاسب الآلى والفنون الجميلة وغيرها من التخصصات، وتضم المرحلة الأولى من الجامعة 50 طفلا، حيث سيدرس الطفل كافة التخصصات في السنتين الأولى وبعدها سيتم تخصيصه بناء على موهبته، ويستمر في الدراسة حتى بلوغه سن الـ15، موضحا أن الجامعة تقبل من سن 9 سنوات.

وتابع: أن الدراسة في جامعة الطفل مجانا حيث تتحمل جامعة الأقصر وأكاديمية البحث العلمى مصاريف الدراسة، مؤكدا أن الأطفال زاروا كافة كليات الجامعة وتعرفوا عليها عن قرب، ومن ثم ستبدأ الدراسة في معامل الكليات والمراكز البحثية.

وفى ختام الحفل، كرّم رئيس جامعة الأقصر، أعضاء هيئة التدريس المشاركين في جامعة الطفل، وكذلك الأطفال المشاركين في جامعة الطفل.