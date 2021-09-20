أسوان تستعد لانطلاق مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» للتشجيع على تلقى لقاح كورونا

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاستعدادات الجارية بمديرية الصحة لانطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» التي دشنتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

ووجه المحافظ بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشؤون الصحية لتجوب كل القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بدءا من السبت المقبل وتستمر لمدة شهر كامل، وتضم فرقا متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسحيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.