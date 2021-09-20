أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أسوان تستعد لانطلاق مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» للتشجيع على تلقى لقاح كورونا

Print
أسوان تستعد لانطلاق مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» للتشجيع على تلقى لقاح كورونا أسوان تستعد لانطلاق مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» للتشجيع على تلقى لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاستعدادات الجارية بمديرية الصحة لانطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» التي دشنتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

ووجه المحافظ بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشؤون الصحية لتجوب كل القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بدءا من السبت المقبل وتستمر لمدة شهر كامل، وتضم فرقا متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسحيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

اليوم.. ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون والسياحة (صور)

اليوم.. ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون والسياحة (صور)