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تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ18 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ18 أكتوبر تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ18 أكتوبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية»، لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

المصرى اليوم

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