أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الروسي يقاطع قمة دعا لها نظيره الأمريكي لمواجهة كورونا

Print
الرئيس الروسي يقاطع قمة دعا لها نظيره الأمريكي لمواجهة كورونا الرئيس الروسي يقاطع قمة دعا لها نظيره الأمريكي لمواجهة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لحضور القمة الافتراضية، التي سيقيمها نظيره الأمريكي جو بايدن، الأربعاء المقبل؛ بهدف مواجهة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن مستوى المشاركة سيتحدد من خلال القنوات الدبلوماسية، وفقاً لـ«تاس».

وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى توحيد الرؤى وتشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد كورونا وتحسين العلاجات المضادة لهذا الفيروس.

وتجاوزت الإصابات في العالم 228 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين و800 ألف حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

اليوم.. ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون والسياحة (صور)

اليوم.. ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون والسياحة (صور)