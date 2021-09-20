كارتيرون يطلب خوض 3 وديات على الأقل في معسكر برج العرب

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طلب الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خوض 3 مباريات ودية على الأقل خلال معسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة كأس مصر والموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني للقلعة البيضاء بتعديل برنامج الفريق، عقب قرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مواجهات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا في برج العرب منذ أمس الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي الكأس.