أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يطلب خوض 3 وديات على الأقل في معسكر برج العرب

Print
كارتيرون يطلب خوض 3 وديات على الأقل في معسكر برج العرب كارتيرون يطلب خوض 3 وديات على الأقل في معسكر برج العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طلب الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ، خوض 3 مباريات ودية على الأقل خلال معسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة كأس والموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني للقلعة البيضاء بتعديل برنامج الفريق، عقب قرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مواجهات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا في برج العرب منذ أمس الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي الكأس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات

نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات

كان هياكل علقة موت من المصريين ???? أهان أبوه 'ملمع الأحذية بس رد الفعل كان قاسي #الحلزومة

كان هياكل علقة موت من المصريين ???? أهان أبوه 'ملمع الأحذية بس رد الفعل كان قاسي #الحلزومة

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر