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جلسة مرتقبة بين مسؤولي وممثلي بن شرقي لبحث تجديد عقد اللاعب

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جلسة مرتقبة بين مسؤولي الزمالك وممثلي بن شرقي لبحث تجديد عقد اللاعب جلسة مرتقبة بين مسؤولي وممثلي بن شرقي لبحث تجديد عقد اللاعب

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قررت لجنة ادارة ، برئاسة حسين لبيب، عقد جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة الزمالك في حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى في الوقت الحالى حتى لا يتكرر سيناريو التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانا وقبل انتهاء الموسم الماضي.

وتسعى اللجنة لحسم الملف قبل استئناف الموسم المقبل، حتى تستقر الأمور داخل الفريق قبل منافسات الموسم المقبل الذي يطمح فيه الزمالك بالتتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا، وقررت اللجنة التواصل مع ممثلي اللاعب لتحديد موعد الجلسة.

وعلمت «المصرى اليوم»، ان مسؤولى النادى قرروا انه في حالة عدم التوصل لجديد عقد اللاعب فإنه من الأفضل بيعه حتى يستفيد الزمالك ماديا منه بدلا من الرحيل مجانا.

وحدث خلاف خلال الفترة الماضية بين اشرف بن شرقى ولجنة ادارة الزمالك، بسبب اصرار اللاعب المغربي على وضع شرط جزائى يتيح له دفع مليون دولار ويرحل عن القلعة البيضاء، وهو ما رفتضه لجنة ادارة الزمالك.

المصرى اليوم

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