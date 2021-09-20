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اختبار جديد لـ«ميسى» مع سان جيرمان أمام جوارديولا

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اختبار جديد لـ«ميسى» مع سان جيرمان أمام جوارديولا اختبار جديد لـ«ميسى» مع سان جيرمان أمام جوارديولا

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بعد التعادل المخيب للآمال أمام كلوب بروج، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، يطمح باريس سان جيرمان لتحسين صورته أوروبيًا، عندما يستضيف مانشستر سيتى، وصيف النسخة الماضية، على ملعب حديقة الأمراء، فى الجولة الثانية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالمتعة الكروية، نظرًا لكم النجوم الموجود فى الفريقين، بجانب أنهما يعتبران من المرشحين بقوة للتتويج باللقب فى هذه النسخة.

هذه المباراة تعد اختبارًا جديدًا لليونيل ميسى، نجم باريس سان جيرمان، أمام مدربه السابق بيب جوارديولا، المدير الفنى الحالى لمانشستر سيتى. ولمع نجم ميسى فى بداية مسيرته مع برشلونة، تحت قيادة جوارديولا، واستطاعا سويًا حصد العديد من الإنجازات للنادى الكتالونى، على الصعيدين المحلى والأوروبى.

لكن بعدها رحل جوارديولا عن البارسا وشق طريقه خارج إسبانيا ليستقر حاليًا فى مانشستر سيتى، كما غادر ميسى قلعة كامب نو، بعد فشل تجديد عقده الصيف الماضى ليتجه نحو النادى الباريسى.

وقبل ذلك، خاض ميسى ضد فريقى جوارديولا (بارين ميونخ ومانشستر سيتى) 4 مباريات فى دورى أبطال أوروبا، انتصر مرتين، وخسر مثلهما، إلا أنه سجّل 6 أهداف.

وتعول الجماهير الباريسية على ميسى كثيرًا فى هذه المواجهة لاستعادة التوازن أوروبيًا، خاصة أن مان سيتى اكتسح لايبزيج فى الجولة الأولى (6-3).

ليونيل ميسي - صورة أرشيفية

فى سياق آخر، قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، إن فشل النادى فى التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم لم يكن السبب وراء عدم قدرته على الفوز على ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأضاف: «لم نفز لأن ما قمنا به فى بناء اللعب كان خاطئا، أو لأن قرارات اللاعبين فى الهجوم لم تكن جيدة. عندما نكون جيدين يمكن للاعبين الركض والوصول إلى مراكز أخرى».

وتابع «هذا (عدم وجود مهاجم) ليس السبب. السبب هو أن خط الدفاع وفرناندينيو لم يقوموا بعملهم المعتاد. اللاعبون الخمسة الذين يتعين عليهم نقل الكرة إلى اللاعبين الآخرين لم يكونوا جيدين اليوم».

كما كرر جوارديولا تأكيده أنه لم يرتكب أى خطأ بعد تعليقاته حول الحاجة إلى حضور عدد أكبر من المشجعين إلى استاد الاتحاد، وهى تصريحات أثارت غضب مجموعات الجماهير.

وتابع المدرب الإسبانى قائلا: «لم أقل شيئا خطأ بعد مباراة لايبزيج (فى دورى أبطال أوروبا الأسبوع الماضى). قلت إننا بحاجة إلى دعم جماهيرنا. لم أقم أبدا بالشكوى من عدد الذين يأتون أو لا يأتون. لم أفعل هذا مطلقا فى حياتى».

وأتم: «أنا ممتن إلى 100 شخص أو 85 شخصا إضافيا فى الملعب. أشكرهم (المشجعين) على قدومهم. بالطبع كانوا رائعين، خاصة فى الدقيقة الأخيرة عندما هاجمنا بشكل أكبر. كان من الصعب أن نطلب منهم المساندة عندما لا نكون جيدين أو نخسر».

المصرى اليوم

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