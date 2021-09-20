أخبار عاجلة

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فى أزمة بسبب تجديد عقود النجوم

Print
الزمالك فى أزمة بسبب تجديد عقود النجوم فى أزمة بسبب تجديد عقود النجوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تواجه اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى ، برئاسة حسين لبيب أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب انتهاء عقود لاعبين أساسيين ومتألقين في الفريق بنهاية الموسم المقبل.

ويتحتم على الإدارة الحالية التجديد لـ 7 لاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث يحق للسباعي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وهو الأمر الذي يقلق جماهير الزمالك، حيث ان الانتخابات المقبلة ستجرى وتنتهي لمعرفة مجلس الإدارة المقبل عقب بداية الموسم، وهو ما يسبب قلق وخوف من موقف اللاعبين من الإغراءات الكبيرة التي يتعرضون لها للرحيل عن الزمالك.

وسيتعين على لجنة حسين لبيب التجديد لـ «مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه، طارق حامد، محمد أبوجبل، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري