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تواجه اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب انتهاء عقود لاعبين أساسيين ومتألقين في الفريق بنهاية الموسم المقبل.

ويتحتم على الإدارة الحالية التجديد لـ 7 لاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث يحق للسباعي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وهو الأمر الذي يقلق جماهير الزمالك، حيث ان الانتخابات المقبلة ستجرى وتنتهي لمعرفة مجلس الإدارة المقبل عقب بداية الموسم، وهو ما يسبب قلق وخوف من موقف اللاعبين من الإغراءات الكبيرة التي يتعرضون لها للرحيل عن الزمالك.

وسيتعين على لجنة حسين لبيب التجديد لـ «مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه، طارق حامد، محمد أبوجبل، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة».