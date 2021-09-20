"السوق المالية" ولجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض تبحثان تعزيز التعاون

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في إطار المساعي الرامية لتحقيق الريادة وأفضل المعايير والممارسات في القطاع

‬ التقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز في مقر الهيئة بمدينة الرياض، برئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان ورئيس وأعضاء لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى استعراض أدوار ومهام لجنة الاستثمار والأوراق المالية ومبادراتها الاستراتيجية التي تنصب في تحقيق الريادة وأفضل المعايير والممارسات في قطاع الاستثمار والأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.