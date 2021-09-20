﻿‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر"

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع مدير فني أوروبي؛ لقيادة الفزيق الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة tuttomercatoweb فإن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما: الفرنسي رودي غارسيا، والدنماركي "غلين ريدرشولم".

الفرنسي رودي غارسيا سبق له قيادة ليون ومارسيليا وليل الفرنسيين وروما الإيطالي، فيما قاد ريدرشولم مؤخراً سونويوسك الدنماركي.

وقالت الصحيفة الإيطالية: إن النصر تلقّى هزيمة قاتلة أمام الاتحاد عصفت بالأوضاع داخل النادي العاصمي، حيث كانت أولى القرارات هي إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس.