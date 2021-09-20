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الشعباني يصل إلى القاهرة لقيادة تدريب المصري

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الشعباني يصل إلى القاهرة لقيادة تدريب المصري الشعباني يصل إلى القاهرة لقيادة تدريب المصري

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وصل التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمًا من تونس، لقيادة تدريب الفريق البورسعيدي.

وكان الشعباني قد سافر إلى تونس عقب توقيعه عقود تدريب المصري، لمدة موسم واحد قابل للتمديد، لجمع بعض متعلقاته الشخصية وإنهاء بعض الأمور الخاصة.

ومن المقرر أن يقود المدرب التونسي مران فريق المصري، اليوم الإثنين، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

يُذكر أن «الشعباني» تولى تدريب المصري لمدة موسم واحد، خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي بسبب الاختلاف في إدارة النادي حول بعض الأمور التي تخص الفريق.

المصرى اليوم

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