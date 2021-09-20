أخبار عاجلة

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
حكاية سيد سيما اسطورة السيارات الانتيكا -
هربت عشانه واتجوزته عرفي وبعدين تخلص منها ودفنها بمقابر الصدقة -
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقيع عقد بين "الخطوط للتموين" و"سار" يمتد 3 أعوم

Print
توقيع عقد بين "الخطوط السعودية للتموين" و"سار" يمتد 3 أعوم توقيع عقد بين "الخطوط للتموين" و"سار" يمتد 3 أعوم
في إطار الحرص على تقديم خدمة الضيافة في قطار "الشمال والشرق"

توقيع عقد بين

أعلنت شركة الخطوط للتموين، في بيان لها على "تداول" عن إبرام عقد لها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، يمتد لثلاثة سنوات ميلادية؛ لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتريات ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، بقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب 75,000,000 ريال سعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للتموين"، وجدي بن محمد الغبان: العقد المُبرم مع "سار"، يأتي امتدادًا للعلاقة الإيجابية التكاملية المترسخة بين شركة الخطوط السعودية للتموين والسكك الحديدية في المملكة، والممتدة من ثمان سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ العام 2014.

وأضاف: "التوقيع مع "سار" يُعد مرتكزًا مهمًا، ورسالة تأكيد على محافظة "الخطوط السعودية للتموين" لمركزها الريادي في تقديم خدمات الضيافة على متن قطارات المملكة العربية السعودية، ورفع حصتها السوقية في سوق و الضيافة، وهو ما يلبي تطلعاتها وإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، خاصةً أن من إحدى أهداف الشركة الاستراتيجية، بأن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات التموين لمختلف القطاعات في السعودية.

من جهة أخرى، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين والمرافق لدى "الخطوط السعودية للتموين"، جولين بيسشيو، إلى أن الاتفاقية مع "سار"، بمثابة شهادة حقيقية لنجاح تطبيق إطار الشركة الاستراتيجي، فيما يتعلق بتنمية قطاع التموين وإدارة المرافق؛ وتعزيز استدامة الشركة الربحية، ودعم تحقيق التوازن النوعي بين أنشطة تموين الطائرات، وأنشطة التموين و إدارة المرافق".

جدير بالذكر، أنه بموجب العقد المُبرم مع "سار"؛ ستقدم شركة الخطوط السعودية للتموين"، خدماتها ضمن صالات ودرجة رجال الأعمال، والقطار المسائي، ووجبات الطاقم، ووجبات درجات الضيافة "عربات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

«السعر سيتراجع أكثر».. مستشار وزير التموين: «اللي معاه ذهب يبيعه دلوقتي»

«السعر سيتراجع أكثر».. مستشار وزير التموين: «اللي معاه ذهب يبيعه دلوقتي»