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: المواطن أثبت قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه

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السيسي : المواطن أثبت قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه : المواطن أثبت قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه

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قال الرئيس عبدالفتاح إن النجاح الذي حققته في استراتيجية التنمية المستدامة لم يكن يتحقق دون تضحيات، لافتًا إلى أن المواطن المصري أثبت قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس، الإثنين، أن مصر لا تزال تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه عام ٢٠١٦ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي رغم التحديات.

ولفت الرئيس إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي أسهم في تحمل مصر تبعات جائحة ، وهو البرنامج الذي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي؛ إذ باتت مصر محل إشادة دولية واسعة من جانب مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

المصرى اليوم

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