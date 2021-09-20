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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على جميع المستويات، لافتًا إلى أن جهود مصر في هذا الصدد أسفر عنها تبنيها «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأضاف الرئيس، خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإثنين : «مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وآخرها التقرير الطوعي الثالث، الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو ۲۰۲۱، وذلك اقتناعًا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية التي يشهدها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وحرصًا منها على تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد».