جلسة بين مهند لاشين ومسؤولي الطلائع عقب السوبر لحسم انتقاله للزمالك

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يحاول مهند لاشين، لاعب وسط الفريق الكوري الأول بنادي طلائع الجيش، إقناع إدارة ناديه، من أجل إتمام الانتقال لنادي الزمالك، بعد تعثر الصفقة خلال الفترة الماضية بسبب المغالاة في الطلبات المادية لطلائع الجيش.

وسيعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي الفريق عقب مباراة السوبر أمام الأهلي والمقررة غدًا الثلاثاء، ستكون هذه الجلسة بناء على طلب اللاعب، لحسم مصير انتقاله إلى القلعة البيضاء، لمحاولة إقناع مسؤولي طلائع الجيش بتخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عنه لتسهيل عملية الانتقال.

ويمتلك مهند لاشين أكثر من عرض، إلا أنه بشكل شخصي يرغب في الانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصة أنه أنهى اتفاقه النهائي بينه وبين إدارة النادي الأبيض.