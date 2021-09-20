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يسعى لحل أزمة تمرد اللاعبين

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الزمالك يسعى لحل أزمة تمرد اللاعبين يسعى لحل أزمة تمرد اللاعبين

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تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، لإنهاء ملف مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول المتأخرة وكذلك مقدمات عقود الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة.

وتحاول إدارة الكرة حل الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن هناك مستحقات مالية متأخرة كثيرة للاعبين ما بين مستحقات شهرية ومكافآت الفوز بالمباريات ومكافأة الدوري، وذلك عقب الأزمات التي حدثت الأيام الماضية والتى شهدت تمرد لاعبي الزمالك وعدم خوض التدريبات حتى حل أزمة المستحقات، بالإضافة إلى تقديم أسامة نبيه، المدرب العام، استقالته قبل التراجع عنها بعد تدخل اللاعبين وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق لحل الأزمة.

المصرى اليوم

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