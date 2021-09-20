أمانة جدة تغلق مصنعا لإنتاج الإسفنج

★ ★ ★ ★ ★

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في تحسين المشهد الحضري ومتابعة كافة المخالفات نفذت بلدية المليساء الفرعية حملاتها التفتيشية بالنطاق والتي أسفرت عن ضبط موقع بحي "السروات" لـ إنتاج و تدوير منتجات الإسفنج بطرق مخالفة حيث جرى مصادرة (42) من المراتب وإتلاف (100) كلجم من مخلفات الإسفنج.

وقال رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي إن هذه الجهود تأتي في إطار متابعة الأنشطة غير النظامية وإزالة كافة المخالفات البلدية مشيراً إلى مواصلة الفرق الميدانية تنفيذ أعمالها في هذا الاتجاه لمعالجة التشوهات البصرية بكافة النطاق وتحسين المشهد الحضري.