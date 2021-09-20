"دهانات الجزيرة".. أفضل الألوان المقترحة لمدخل المنزل

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المدخل هو الواجهة الأولى لبيتك ويترك الانطباع الأول عنه

يعدّ مدخل المنزل من أهم المساحات التي تستحق عنايتك واهتمامك، وهذا يكون باختيار أجمل الألوان والتصاميم، فالمدخل هو الواجهة الأولى لبيتك.

يعتمد اختيار أفضل ألوان الدهان على حجم المدخل واللون الذي تريد تطبيقه، ومن أكثر الألوان استخداماً للمداخل هي الألوان المحايدة، مثل الرمادي أو البيج، إلا أن الألوان الزاهية والألوان الباردة والناعمة ستبدو أجمل إذا كنت من محبي التغيير، وإليك اقتراحات خبراء الألوان في "دهانات الجزيرة" لاختيار هذه الألوان لمدخل المنزل.

لون بيرثداي كيك CT-2129

إن اللون المشمشي الفاتح المائل للبيج من الخيارات الرائعة وغير التقليدية لمدخل منزلك، فهو يتناسب مع الأرضيات الخشبية، كما تُعتبر خيارات الألوان المفعمة بالحيوية وبدرجات اللون المشمشي بديلاً ذكياً لألوان الأبيض أو البيج. تقترح دهانات الجزيرة عليك لون بيرثداي كيك CT-2129 حيث إن جمال هذا اللون يعكس جمال اللون المشمشي البارد.

لون بيستاشيو لاتيه CT-2123

لن يخطئ اللون الأخضر في إبراز الجمال الذي تتمناه، فهو لون التوازن والتجديد، ويندمج مع المظاهر الطبيعية بجاذبية، كما يتألق في مدخل المنزل. ترشّح لك دهانات الجزيرة استخدام لون بيستاشيو لاتيه (CT-2123)، فهو أحد أفضل درجات اللون الأخضر، ويعكس أفتح درجة.

لون ريني CT-2124

يعكس هذا اللون الأزرق الرمادي اللطيف ريني CT-2124 الاقتران التكميلي الرائع مع درجات الألوان الخشبية الفاتحة والداكنة للأرضية والجدران عند مدخل المنزل. يمكن تنسيق هذا اللون مع جميع ألوان وأنواع الأرضيات، وسيبدو رائعاً مع الأرضيات الفاتحة، والمائلة للأبيض.

لونا زعفران وريفي

إذا كان مدخل منزلك بحاجة إلى لمسة أنيقة، فيمكنك تزيينه بدهان أصفر مشمس ليبهرك بروعة إضاءة الشمس. جرّب لون زعفران CT-2104 لإضافة تلك اللمسة الأنيقة من الجاذبية.

وإذا كان لون دهان منزلك مميزاً، فيجب أن يعكس لون المدخل التأثير العميق لمظهر المنزل من الداخل، دون أن يسبب تشويشاً، أو ازدحاماً بالألوان. ترشّح دهانات الجزيرة لك لون ريفي CT-2103 فهو أحد أفضل الألوان التي تعكس التأثير العميق لمظهر منزلك.

نصائح لمدخل المنزل :

1. تخلّص من الفوضى باستخدام أساليب التنظيم الذكية

غالباً ما نتجاهل مدخل المنزل مع أنه أحد أهم المساحات في المنزل، وقد يكون الجزء الوحيد الذي يراه الزوار، ويترك الانطباع الأول عن المنزل.

لذلك تنصح دهانات الجزيرة باستخدام أساليب التنظيم الذكية التي يمكن إضافتها بواسطة لمسات ديكورية من اللوحات الفنية والإضاءة اللامعة، واستغلال مساحة الحائط بتزيينها.

إذا كنت من محبي الأناقة الفريدة، فلم لا تضع ما تحب أن يراه ضيوفك في الواجهة؟ مثلاً، يمكنك وضع سجادتك الفاخرة أو مزهريتك المفضلة ليستمتع ضيوفك بمنظر مدخل منزلك الأنيق، وبديكوراته الجذابة، وهم في طريقهم إلى مجلس الضيوف.

2. قم بتحديد منطقة المدخل باستخدام السجاد

إذا كنت تعيش في منزل يبدو مدخل البيت فيه كأنّه الصالون بمجرد الدخول من الباب، فعليك، إذاً، تحديد منطقة المدخل بوضع سجادة، واستخدام لون دهان مميز للحائط لتميز المدخل عن باقي المنزل.

رتب مدخلك بالأثاث بحيث يوجد ترسيم واضح بينه وبين باقي أجزاء منزلك.

3. عليك بوضع المرايا لعكس الضوء في المدخل

تُعرف المداخل بضيقها في بعض المنازل، وقد تكون معتمة أيضاً، ولهذا السبب وجود المرايا عند المداخل يعدّ مهماً، فتساهم المرايا بعكس الضوء وتوفير إضاءة جيدة للمداخل، ويمكنك مضاعفة الضوء باستخدام أنواع الإضاءة المناسبة أيضاً.

ما الذي يجب تجنّبه عند المدخل الرئيسي للبيت؟

لتعكس جمال المدخل وتظهره بترتيب أكثر تجنّب وضع الأحذية بعشوائية عند المدخل، ومن الأفضل استخدام خزانات الأحذية المقفلة بالقرب من الباب الرئيسي، وذلك لمساعدتك على سرعة تنظيم الأحذية بمجرد خلعها.