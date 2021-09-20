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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي «مكًن مصر من تبعات جائحة فيروس كورونا».

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإثنين، أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتحقق دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة«.

وتابع: «لا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة- ورغم كل التحديات- تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه عام ٢٠١٦ بالتعاون مع صندوق النقد الدولـي، والذي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي وباتت محل إشادة دولية واسعة، من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بل ومكنت الاقتصاد المصري، من تحمل تبعات جائحة «كورونا» وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتخفيف من آثارها السلبية».