محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز يوسف الصديق (صور)

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها بقرى مركز يوسف الصديق، بحضور المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ومسئولي المكاتب الاستشارية المنفذة لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد الأعمال الانشائية للمجمع الخدمي بقرية الشواشنة، على مساحة 800 متر مربع، بنسبة تنفيذ ٢٥٪، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، لافتاً انه من المقرر الانتهاء من أعماله يناير القادم، وكذا أعمال توسعة مدرسة الشواشنة الثانوية، بإضافة

عدد ٦ فصول، بتكلفة 5 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من الأعمال في مارس القادم، بنسبة تنفيذ ٦٠٪.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد أعمال توسعة مدرسة غيضان الثانوية بقرية المشرك قبلي، بعدد ٩ فصول، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء منها في ابريل القادم، وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠%، كما تم تفقد الاعمال الانشائية بالمجمع الخدمي بالقرية نفسها، على مساحة 850 متر مربع، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، والمزمع الانتهاء منه في يناير القادم، بنسبة تنفيذ بلغت ٢٠%.

وجه محافظ الفيوم خلال الجولة بفصل مداخل المجمعات الخدمية عن المجمعات الزراعية، تبعا لطبيعة عمل كل منشأة، مشيرا إلى أن مجمع الخدمات الزراعية المزمع إنشاؤه بقرية الشواشنة على مساحة ٨٥٠ متر مربع، والمجمع الزراعي بالمشرك قبلي على مساحة ٥٠٠ متر مربع.

وأكد محافظ الفيوم خلال الجولة على الشركات المنفذة الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة انهاء الإجراءات المستندية لكافة مشروعات «حياة كريمة» خلال أسبوع، لتكون شهادات ميلاد لها يمكن الرجوع اليها اذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما وجه بمراجعة اشتراطات الامن والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بكافة المشروعات حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا على جميع العاملين بمشروعات «حياة كريمة» بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا.