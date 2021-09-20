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تحرير ١٤ محضر مخالفة في حملات تموينية بمركز أبو كبير بالشرقية (صور)

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تحرير ١٤ محضر مخالفة في حملات تموينية بمركز أبو كبير بالشرقية (صور) تحرير ١٤ محضر مخالفة في حملات تموينية بمركز أبو كبير بالشرقية (صور)

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، بضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمخابز، والبدالين التموينين ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والأسواق، للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للإستهلاك الأدمي، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، الإثنين، حملات مشتركة مع الصحة والطب البيطرى والتموين، لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الأسعار وفقا للقرار الوزارى 330لسنة 2017.

‏وبناء عليه، تم تشكيل حملة تموينية تحت قيادة المهندس حمدى نصر رئيس المركز، وإشراف مدير ادارة تموين أبوكبير، وعضوية مفتشى قسم الرقابة التموينية بالإدارة والمتابعة الميدانية بالمركز، وتم المرور على وحدات طوخ، والرحمانية، ومخابز المدينة

‏أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر للمخالفين من أصحاب المخابز وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.

المصرى اليوم

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