«الدفاع عن العباسية»: إدارة المستشفى والأمانة العامة تمهدان للنقل إلى مدينة بدر

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قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، بدأت منذ أوائل شهر سبتمبر الجاري، في وقف تقديم بعض خدمات الطب النفسي بها، وإغلاق بعض أقسام المرضى بعد إخلائها من المرضى.

وأوضحت الجبهة في بيان، الإثنين، أنه «قامت إدارة المستشفى بغلق العيادات الخارجية لعلاج الإدمان وإمتنعت عن تقديم خدماتها لمرضى الإدمان،كما قامت إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية بإخلاء مبنى كامل يحتوي على الأقسام الداخلية لمرضى الإدمان بطاقة 104 سرير ،إضافة إلى وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية ورسم المخ وإستراحة الأطباء، وشمل قرار غلق أقسام المرضى قسمين آخرين إحداهما للسيدات والأخر للرجال».

وأضافت «الدفاع عن مستشفى العباسية» أنه «تبرر إدارة المستشفى قرارات الغلق بإحتياج تلك الأقسام للصيانة، وقد تأكد لجبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، وطبقًا للمستندات الرسمية تقاعس إدارتي المستشفى، والأمانة العامة للصحة النفسية عن القيام بأعمال الصيانة رغم إدارجها ضمن الأعمال الموصى بتنفيذها، حيث قامت كلية هندسة عين شمس في سبتمبر 2019، بإعداد مستندات الأعمال المطلوب تنفيذها، وعلى أثرها تقدمت وزارة الإنتاج الحربي بعرض لتنفيذ تلك الأعمال في أكتوبر 2019، إلا أنه لم يتم تنفيذ أيًا من تلك الأعمال، ولاحقا قامت لجنة فنية من كلية هندسة في 23 مايو الماضي بإعداد تقرير عن أعمال الصيانة التي يتطلبها المبنى الذي تم إخلاءه، إلا أن إدارتي المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية لم تتخذ أية إجراءات«.

وتابعت: «ووفق المشاهد المتوالية من إهمال إدارة المستشفى والأمانة وما تخللها من سعيهما للتفريط في جزء من أرض المستشفى، فإن الجبهة تؤكد التعمد في هذا الإهمال وتتهم إدارتي المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية بسعيهما للإخلاء التدريجي لكامل المستشفى تمهيدًا لنقلها إلى مدينة بدر.

واختتمت: «وإذ تحذر الجبهة من أن تلك التصرفات غير المسوؤلة في ظل العجز الشديد في خدمات الصحة النفسية سيؤدي إلى كارثة مجتمعية نتيجة إزدياد تدهور خدمات الصحة النفسية، فإن جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية تحيط الرأي العام بهذا الفساد مدعمة أقوالها بالمستندات،و تطالب الجبهة الجهات الرقابية والتنفيذية بسرعة التحقيق في تلك المخالفات وسرعة تجهيز مستشفى العباسية للصحة النفسية لإعادة إستقبال المرضى وتقديم خدمات الصحة النفسية».