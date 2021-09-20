محافظ أسوان يلتقي السفير السويسري بالقاهرة (صور)

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإثنين، السفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، بحضور الدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولي، ونائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب فريق عمل التعاون الدولي.

تناول اللقاء استعراض كافة أوجه التعاون والتي من أبرزها الخطوات التنفيذية لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعي.

وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير السويسرى تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر بين الجانبين، وأعقب ذلك قيام اللواء أشرف عطية وبول جارنييه بتفقد مشروع تحسين مياه الشرب والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالي 95 % ومخطط تشغيله بنهاية العام الحالي من أجل توفير كوب مياه نظيف لأهالي المناطق الأكثر احتياجاً بشرق مدينة أسوان، حيث يضم المشروع محطة الرفع بطاقة 800 م3/ ث، بجانب خزان أرضي بسعة 5 آلاف م3، وأيضاً الخطوط الناقلة بطول 5.2 كم وبقطر 560 مللس، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلاً من مواسير الأسبوستس.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسري، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النقية بمناطق السيل الريفي وعزب كيما، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، وهو الذي تواكب مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لإنهاء مشروع تحسين مياه الشرب شرق مدينة أسوان والذي يلقى اهتماماً ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما يصب بتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأسواني.

من جانبه أشار السفير بول جارنييه إلى أنه «بالرغم من التحديات التي فرضها الوباء، يسعدني جدًا أننا تمكنا أخيرًا من مقابلة محافظ أسوان وأنه أتيحت لنا الفرصة لزيارة برنامج مياه الشرب ومواقع الإنشاء معًا من المنظور السويسري، نحن نثمن مشاركة الحكومة المصرية والتزامها ونعتزم أيضاً مواصلة مشاركتنا ودعمنا في أسوان، نناقش حاليًا المرحلة التالية من مشروعنا في أسوان بناءً على الخبرات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى الجاري تنفيذها سيستمر دعمنا لثلاثة مخرجات المساعدة التقنية والحوكمة والبنية التحتية وتوعية الجمهور والتواصل بمبلغ إجمالي قدره 8.8 مليون فرنك سويسري، يهدف برنامج معالجة المياه إلى توفير خدمة فعالة وموثوق فيها لمياه الشرب من قبل شركات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى الوصول المستدام والعادل لمياه الشرب، مما يترتب عليه توفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية وتوفير الدخل وإمكانيات ريادة الأعمال.

فيما أشارت الدكتورة ليشتي إلى أنه «يسعدنا أن نرى التقدم المحرز في الأعمال التي ستوفر المياه الصالحة للشرب لـ 60.000 من سكان خور عواضة، بالإضافة إلى المشاركة النشطة للأطفال والمروجين والمعلمين في المجتمعات المستهدفة».