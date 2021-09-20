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عضو «الدفاع عن الأسرى»: الاحتلال يسعى لتوريط أسرى جلبوع بجرائم أمنية لم يرتكبونها

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عضو «الدفاع عن الأسرى»: الاحتلال يسعى لتوريط أسرى جلبوع بجرائم أمنية لم يرتكبونها عضو «الدفاع عن الأسرى»: الاحتلال يسعى لتوريط أسرى جلبوع بجرائم أمنية لم يرتكبونها

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قال منذر أبوأحمد، عضو هيئة الدفاع عن الأسرى، ومحامي الأسير أيهم كممجي، إن المحكمة التي عقدت له أمس لموكله أيهم كممجي ورفيقه مناضل أنفيعات هي محاكمة صورية في محاولة لتضخيم الأمور وتوريط أشخاص آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق.

وأكد أبومنذر خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، الإثنين، أن محاكم الاحتلال تسعى لتوريط أسرى جلبوع الستة وهم: محمد العارضة، محمود العارضة، أيهم كممجي، زكريا زبيدي، مناضل أنفيعات، يعقوب قادري، في جرائم أمنية لم يرتكبونها.

ولفت إلى أن موكله الأسير أيهم كممجي، تعرض لمحاولتي اغتيال من قبل الاحتلال أثناء 13 يومًا أمضاها طليقًا في البلاد، مؤكدًا أنه تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله أمس من جنين حتى وصوله لمعتقل الجلمة.

وأوضح أبوأحمد، أن الاحتلال وجه شبهات أمنية تتعلق بالانتماء لتنظيم الجهاد الإسلامي، والمشاركة في الهروب من السجن، لافتا إلى محاولات الاحتلال تغليف الأمور بطابع أمني لتوريط المعتقلين.

المصرى اليوم

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