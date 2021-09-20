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ليفاندوفسكي يستعد للحصول على جائزة الحذاء الذهبى

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ليفاندوفسكي يستعد للحصول على جائزة الحذاء الذهبى ليفاندوفسكي يستعد للحصول على جائزة الحذاء الذهبى

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بات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، على موعد مع حدث تاريخى عندما يتتسلم جائزة الحذاء الذهبي، بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا للدوريات الأوروبية برصيد 41 هدفا.

وقالت مجلة "كيكر" الألمانية، اليوم الاثنين، إنها ستسلم جائزة الحذاء الذهبي للمهاجم البولندي، بالنيابة عن (European sports media)، التي تقدم الجائزة سنويًا لهداف القارة العجوز.

وسيحصل صاحب الـ33 عامًا على الجائزة، غدًا الثلاثاء، في متحف بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا، وسيشهد حفل تسليم الجائزة لليفاندوفسكي عرض رسائل مصورة من كريستيان سيفرت، رئيس رابطة كرة القدم الألمانية، ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي أشرف عليه من قبل في بوروسيا دورتموند، وهانز فليك، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا والسابق للفريق البافاري.

وتُقدم جائزة الحذاء الذهبي منذ عام 1968، وسبق للأسطورة الراحل جيرد مولر الفوز بها بقميص بايرن ميونخ، في عامي 1970 و1972.

المصرى اليوم

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