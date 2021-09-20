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تقارير تكشف عن السبب الحقيقي وراء استبدال ميسي أمام ليون

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تقارير تكشف عن السبب الحقيقي وراء استبدال ميسي أمام ليون تقارير تكشف عن السبب الحقيقي وراء استبدال ميسي أمام ليون

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ما زالت أصداء استبدال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره ليون في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، تلقي بظلالها على وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية.

وقام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، باستبدال ميسي في الدقيقة 76 من عمر المباراة حيث دفع بالمغربي أشرف حكيمي بدلاً منه.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على ليونيل ميسي ونظر إلى بوكيتينو بنظرة غاضبة وحانقة كانت محل متابعة على مدار الساعات الماضية في العالم كله.

وتردد أن السبب وراء استبدال ليونيل ميسي خلال المباراة كان فنياً من أجل تطوير وتنشيط أداء فريقه خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

وكشفت تقارير فرنسية اليوم الاثنين عن السبب الحقيقي وراء استبدال ميسي من جانب ماوريسيو بوكيتينو وهو إصابة البرغوث الأرجنتيني.

وقالت التقارير إن ميسي كان يعاني من إصابة في الفخذ خلال المباراة أمام ليون، وكان يرغب في الاستمرار داخل الملعب واستكمال المباراة، ولكن المدرب بوكيتينو رفض المخاطرة باللاعب وقرر استبدال اللاعب ضد رغبته في مواصلة اللعب، وهو ما تسبب في سوء التفاهم بينهما لحظة خروج ميسي من الملعب.

المصرى اليوم

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