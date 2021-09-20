فاركو يعلن تعاقده مع هداف المريخ السوداني

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أعلن نادى فاركو تعاقده مع السوداني سيف تيرى مهاجم المريخ السابق لمدة 3 مواسم قادمة، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبدالعاطي.

سيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة، صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض، ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية برفقة منتخب السودان سجل فيها 8 أهداف دولية.

ويعد سيف تيرى الصفقة رقم 15 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامي صبري مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع.



ويعكف مسؤولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.