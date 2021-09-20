أخبار عاجلة

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
حكاية سيد سيما اسطورة السيارات الانتيكا -
هربت عشانه واتجوزته عرفي وبعدين تخلص منها ودفنها بمقابر الصدقة -
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فاركو يعلن تعاقده مع هداف المريخ السوداني

Print
فاركو يعلن تعاقده مع هداف المريخ السوداني فاركو يعلن تعاقده مع هداف المريخ السوداني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادى فاركو تعاقده مع السوداني سيف تيرى مهاجم المريخ السابق لمدة 3 مواسم قادمة، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبدالعاطي.

سيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة، صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض، ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية برفقة منتخب السودان سجل فيها 8 أهداف دولية.

ويعد سيف تيرى الصفقة رقم 15 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة ورامي صبري مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى وعمرو جمال مهاجم الطلائع.


ويعكف مسؤولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات

نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات

كان هياكل علقة موت من المصريين ???? أهان أبوه 'ملمع الأحذية بس رد الفعل كان قاسي #الحلزومة

كان هياكل علقة موت من المصريين ???? أهان أبوه 'ملمع الأحذية بس رد الفعل كان قاسي #الحلزومة

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر