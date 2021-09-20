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أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ 3.431 جولة بالتعاون مع البلديات التابعة

أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 3.431 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، مما أسفر عن إغلاق 23 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة بأن تكثيف الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 23 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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