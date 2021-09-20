"مركز المسؤولية الاجتماعية" يطلق "تحدي الريادة لذوي الإعاقة" في نسختها الثانية

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بالشراكة مع "منشآت".. ويستمر لمدة 100 يوم

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية حركية النسخة الثانية من مبادرة (تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة) بعد نجاح النسخة الأولى، والتي استفاد منها عدد كبير من ذوي الإعاقة في مختلف المناطق والمدن السعودية، والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال؛ بهدف تمكينهم من فتح مشاريعهم الريادية واستقلالهم الاقتصادي، وجعلهم فئة فاعلة قادرة على العطاء، وتوفير سبل العيش التي ترتقي بحياتهم، وتحقيقاً لأحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من 7% إلى 12%، وتمكينهم بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم من خلال برنامج تم إعداده من قبل عدد من المختصين والمدربين في هذا المجال؛ حيث ينطلق مع بداية شهر أكتوبر ويستمر لمدة 100 يوم.

وتم تطوير النسخة الثانية من المبادرة حيث تم تعزيز الإيجابيات فيها، ومن أهمها أنها ستكون منتهية بتمويل بعض ذوي الإعاقة لافتتاح مشاريعهم الريادية، كما سيتم عقد بعض الدورات وورش العمل بشكل حضوري مع عمل جميع الاحترازات.

وتأتي المبادرة برعاية بنك الجزيرة للنسخة الثانية ضمن ريادتهم الدائمة في دعم كل ما فيه تطوير لقدرات هذه الفئة الغالية؛ حيث يسهم دائماً في دعم مجالات التدريب والتأهيل وخاصة التي تنتهي بالتوظيف أو فتح المشاريع الخاصة بهم.

وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها حيث ستسهم في تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز مكامن القوة التي وهبها الله لهم، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب ورفع وعي ثقافة هذه الفئة الغالية وإطلاعهم على كل جديد بما يتوافق مع قدراتهم، وتسليط الضوء على برامج الدعم الحكومية المتاحة لهم ومشاركة أفكارهم وطموحاتهم وكل ما يخصهم في مجال ريادة الأعمال، من خلال هذه المبادرة، وإيجاد مظلة تجمع بين المسؤولية في القطاعات ذات العلاقة لذوي الإعاقة للإجابة عن كل استفساراتهم حول المشاريع الريادية، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم للمجتمع، وتمكينهم من التحول الرقمي وتذليل المعوقات التي تواجه مشاريعهم الريادية.