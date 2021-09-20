أخبار عاجلة

من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
مأساة سيدة تعيش مع الثعابين في منزل بلا سقف بالإسكندرية وحلمها شقة -
قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية -
حكاية سيد سيما اسطورة السيارات الانتيكا -
هربت عشانه واتجوزته عرفي وبعدين تخلص منها ودفنها بمقابر الصدقة -
نجمة الروائع ميادة الحناوى فى أول ظهور بمصر منذ سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المنافسة": لا مانع من استحواذ المجموعة للأبحاث على 51% من حصص "ثمانية للنشر"

Print
بعد دراسة كشفت أن الحصة السوقية للأطراف تعد ضئيلة ولا تشكل أي مخاوف تتعلق بالمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم على عدم ممانعتها عملية استحواذ المجموعة للأبحاث والإعلام، على نسبة 51% من إجمالي حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأن جميع أطراف التركز يعملون في قطاع الإعلام والترفيه، لذلك تم تحديد البعد السلعي لهذه الصفقة بناءً على الخدمات المتقاطعة بين أطراف التركز، وهي تقديم خدمة التدوين الصوتي "البودكاست" للعملاء.

وقالت الهيئة: عليه تمت دراسة سوق التدوين الصوتي "البودكاست"؛ لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وأضافت: خلصت الدراسة إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية؛ نظرًا لأن الحصة السوقية للأطراف تعد ضئيلة ولا تشكل أي مخاوف تتعلق بالمنافسة.

وأردفت "المنافسة": سوق البودكاست يعتبر من الأسواق التي يسهل الدخول والخروج منها، نظرًا لأن جميع أفراد المجتمع يستطيعون إنشاء بودكاست خاص بهم.

وفي الختام، أكدت الهيئة أن سوق البودكاست يُعد سوقاً كبيراً ومتنوعاً، ويوجد فيه عدد كبير جداً من المنافسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

السعودية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة