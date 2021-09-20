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إيلون ماسك يسخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن: «مازال نائمًا»

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إيلون ماسك يسخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن: «مازال نائمًا» إيلون ماسك يسخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن: «مازال نائمًا»

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سخر الملياردير البريطاني إيلون ماسك من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما أكملت شركته «سبيس إكس» أول رحلة فضائية تابعة لها بطاقم من المدنيين، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وعندما سأله أحد متابعيه على موقع «تويتر»، من بين 60 مليون متابعا، عن السبب وراء رفض رئيس الولايات المتحدة الاعتراف بأحدث 4 رواد فضاء أمريكيين من «سبيس إكس» ساعدوا في جمع مئات الملايين من الدولارات لمستشفى سانت جود الخاصة بأبحاث الأطفال، رد ماسك عليه قائلا: «مازال نائما».

وهبطت بعثة «إنسبيريشن 4» الفضائية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، لتكون أولى رحلات الفضاء التي ترسلها شركة سبيس إكس بطاقم مدني مؤلف من 4 أفراد.

ووفقا لقناة «إزفيستيا» الروسية، استغرقت الرحلة إلى مدار الأرض على متن مركبة «دراغون» ثلاثة أيام وضم الطاقم الملياردير جاريد إيزاكمان وطبيب الأطفال هايلي أرسينو ومهندس شركة لوكهيد مارتن كريستوفر سيمبروسكي ورائد الفضاء المرشح السابق لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا سيان بروكتور

يشار إلى أن من أحد الأهداف الرئيسية لمهمة «إنسبيريشن 4» التي قامت بها «سبيس إكس» هو جمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال.

وقد جمعت المهمة الفضائية 160.2 مليون دولار بحلول يوم السبت، كما تعهد إيلون ماسك بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار منه شخصيا، مما رفع إجمالي التبرعات إلى 210 مليون دولار.

وكان إيلون ماسك أعرب عن استغرابه من استبعاد البيت الأبيض لشركته «تسلا» من حضور اجتماع كان عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي، مع الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، من أجل إعطاء دفعة لها.

المصرى اليوم

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